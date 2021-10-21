Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Человечество задается вопросами из области морали и философии, которые совсем недавно задавали писатели-фантасты в своих литературных произведениях. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Владимир Путин

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По словам российского лидера, технологическая революция, впечатляющие достижения в области искусственного интеллекта, электроники, генетики, биоинженерии открывают колоссальные возможности. Но они же ставят в прикладном плане и философские вопросы, вопросы морали, которыми недавно задавались лишь писатели-фантасты.

«Что будет когда техника превзойдет человека по способности мыслить? Где предел вмешательства в человеческий организм, после которого человек перестает быть самим собой и превращается в иную сущность. Каковы этические границы в мире, где возможности науки и техники становятся безграничными. И что это будет значить для нас, наших детей и внуков? Названные изменения набирают обороты и их уже не остановить. Реагировать на их последствия придется всем», — сказал Путин.