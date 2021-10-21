Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Гуманизм присущ Западу на словах, но не на деле. На это обстоятельство 21 октября обратил внимание президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

Во время своего выступления он напомнил, что Россия неоднократно призывала отбросить неуместные амбиции и сообща работать всему мировому сообществу. Это касалось в том числе совместной борьбы с пандемией коронавируса. Однако Запад оказался глух к призывам России.

«Мы говорим о необходимости совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. А ведь санкции сохраняются в отношении государств, которые остро нуждаются в международной помощи. Я не о России говорю сейчас. А где же гуманистические начала западной политической мысли? На деле ничего нет, болтовня одна — вот, что на поверхности оказывается», — сказал Путин.