Сочи, Краснодарский край, , 20:17 — REGNUM Пандемия должна была объединить мировое сообщество, но и в итоге лишь усугубила противоречия между разными странами. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Пандемия коронавируса, которая теоретически должна была сплотить людей в борьбе с такой масштабной общей угрозой, стала не объединяющим, а разъединяющим фактором», — сказал Путин.

Причин тому много, но главную из них российский лидер обозначил в своем выступлении.

«Решение проблем начали искать в привычных схемах, а они-то как раз не работают, точнее работают, но зачастую на ухудшение положения», — отметил Путин.

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