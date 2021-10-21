Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Увеличение поставок российского газа в Европу возможно через газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявил 21 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

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По его словам, в случае если завтра регулятор ФРГ даст разрешение на поставку топлива по этому газопроводу, Россия уже на следующий день готова начать поставку 17,5 млрд кубометров газа.

Напомним, ранее на неделе Владимир Путин заявил об отсутствии у России заинтересованности в росте цен на газ, так как это может иметь негативные последствия для российских добывающих компаний, в том числе для Газпрома.

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