София, 21 октября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Премьер-министр служебного (временного) правительства Болгарии Стефан Янев выразил готовность нести личную ответственность за последствия введенных в стране жестких мер по борьбе с коронавирусом. Об этом 21 октября сообщило «Болгарское телевидение».

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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По словам главы кабмина, подписывая указ об обязательной вакцинации населения и закрытии на карантин большинства общественных заведений, он «отдавал себе полный отчет в любых негативных нюансах этого процесса».

«Противоэпидемические меры, разработанные минздравом и введенные правительством Болгарии, не являются пиаром действующей власти, — сказал Янев. — И уж тем более официальная София не желает ограничивать болгарских граждан в правах. Если подобные вопиющие нарушения будут допущены, я отвечу по всей строгости закона».

В то же время премьер-министр подчеркнул, что альтернативой всеобщей вакцинации могла стать «национальная изоляция Болгарии», которая привела бы к экономическому и общественному коллапсу республики.

Напомним, с 21 октября в Болгарии вступили в действие новые противоэпидемические правила. Для посещения общественных мест, включая кинотеатры и кафе, граждане обязаны предъявлять так называемый «зеленый сертификат» (справку о вакцинации от COVID-19 или документ о прохождении ПЦР-теста).

Согласно последней информации, общее количество жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 555 тысяч. Из них скончались 22 719 пациентов.