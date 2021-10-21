Сочи, Краснодарский край, , 20:11 — REGNUM Население ряда стран уже утратило надежду на достойный уровень жизни. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Kremlin.ru

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По его словам, ряд социальных и экономических проблем, таких как дефицит воды, электричества и продовольствия остро осознается отстающими странами, которые теряют веру в перспективу догнать мировых лидеров.

«Разочарование подхлестывает агрессию, толкает людей в ряды экстремистов. У людей в таких странах возрастает чувство неоправдавшихся ожиданий, отсутствия жизненных перспектив не только для себя, но и для своих детей. Это приводит к неконтролируемой миграции. Это в свою очередь создает предпосылки для социального недовольства и в более благополучных государствах», — сказал Путин.