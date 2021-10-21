Дамаск, 19 июня, 2017, 10:36 — ИА Регнум. ООН зафиксировала новый рекорд: в 2016 году насчитывалось 65,5 млн беженцев по всему миру, еще никогда их не было так много, пишет 19 июня Berliner Morgenpost.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В 2015 году их было на 300 тыс. человек меньше. С 1997 года количество беженцев увеличилось вдвое.

22,5 млн человек «бежали за спасением» в другие страны, 40,4 млн находили убежище у себя на родине.

Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что каждый пятый беженец родом из Сирии.

На сегодняшний день особенно остра ситуация в Южном Судане, после Сирии и Афганистана это третья страна, откуда бегут беженцы: ситуация грозит выйти из-под контроля.

Каждую минуту в мире 20 человек вынуждены бежать из своих стран.

Каждый 113-й человек в мире — беженец.

Из Сирии бежало 5,5 млн человек, из Афганистана — 2,5 млн, а из Сирии — 1,4 млн.

С начала 2017 года более 500 тыс. человек бежали из Южного Судана из-за постоянных межэтнических розней.

Если говорить о внутренней миграции, то в Сирии 12 млн людей нашли убежище в своей стране, но им приходилось бежать от опасности, в Колумбии эта цифра достигает 7,7 млн, в Афганистане — 4,7 млн, в Ираке — 4,2 млн, в Южном Судане — 3,3 млн.