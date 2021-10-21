Сочи, Краснодарский край, , 20:08 — REGNUM Кризис, связанный с нехваткой продовольствия на планете Земля, будет усугубляться еще больше. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В ряде государств и даже целых регионов возникает кризис продолводьствия. И есть все основания предполагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время и может достичь крайних форм», — сказал Путин.

Также российский лидер напомнил, что помимо продовольствия в мире также есть дефицит воды и электроэнергии, не говоря уже о бедности или отсутствии должного уровня медицинского обеспечения в ряде стран.

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