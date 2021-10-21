Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Кризис, связанный с нехваткой продовольствия на планете Земля, будет усугубляться еще больше. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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»В ряде государств и даже целых регионов возникает кризис продовольствия. И есть все основания предполагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время и может достичь крайних форм», — сказал Путин.

Также российский лидер напомнил, что помимо продовольствия в мире также есть дефицит воды и электроэнергии, не говоря уже о бедности или отсутствии должного уровня медицинского обеспечения в ряде стран.