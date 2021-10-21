Краснодарский край, 21 октября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. В России не будет массового внесения СМИ в реестр иностранных агентов. Об этом заявил 21 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай»

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"Разве там что-то происходит ковровым образом?» — задался вопросом глава государства.

Он отметил, что «массовой записи в иноагенты» в России нет, и выразил мнение, что «опасность этого сильно преувеличена».

Путин добавил, что закон об иноагентах «не запрещает иметь своё собственное мнение по какому-либо вопросу», а связан с «получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности».

По его словам, российское общество должно иметь возможность знать, что «человек формулирует такую-то позицию и так относится к внутриполитическим процессам, но получает деньги из-за границы».