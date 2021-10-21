Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Глобальное геополитическое соперничество между странами теряет свой смысл на фоне изменений климата на планете Земля. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

«Любое геополитическое, научно-техническое соперничество в таких условиях кажется теряет смысл. Если его победителю будет нечем дышать и нечем утолить жажду», — сказал Путин.

По мнению российского лидера, пандемия коронавируса стала очередным напоминанием о том, как хрупко мировое сообщество.

«И самой главной задачей становится обеспечение безопасного существования человека. Чтобы повысить шанс на выживание в условиях катаклизма нужно осмыслить, как устроена наша жизнь. И безопасность — один из главных императивов. Сегодня это стало очевидно», — отметил президент России.