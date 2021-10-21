Путин заявил об угрозе глобального изменения климата
Москва, 21 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Глобальные климатические изменения очевидны. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»
«Я позволю себе высказать мысли, которые считаю близкими. Первое: климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться», — сказал Путин.
По словам российского лидера, можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но нельзя отрицать, что эти процессы усугубляются и надо что-то делать.
«Природные наводнения, засухи, ураганы стали чуть ли не нормой. Примеров очень много», — подчеркнул президент России.