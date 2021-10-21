Москва, 21 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Глобальные климатические изменения очевидны. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

«Я позволю себе высказать мысли, которые считаю близкими. Первое: климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться», — сказал Путин.

По словам российского лидера, можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но нельзя отрицать, что эти процессы усугубляются и надо что-то делать.

«Природные наводнения, засухи, ураганы стали чуть ли не нормой. Примеров очень много», — подчеркнул президент России.