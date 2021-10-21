Сочи, Краснодарский край, , 19:37 — REGNUM Победителю «Холодной войны» не следует полагать, что его триумф будет вечен. Об этом 21 октября президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Путин Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

«Те, кто после окончания «Холодной войны» почувствовали себя победителями скоро ощутили, хотя им казалось, что они забрались на самый Олимп, что даже на этом Олимпе почва из-под ног уходит теперь уже у них. Никто не в силах остановить мгковенье, как бы прекрасно оно не казалось», — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что после окончания «Холодной войны» мир пытается, но не может выстроить стабильную глобальную систему взаимоотношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: «Мы живем в эпоху перемен»