Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Попытки построить устойчивую мировую систему после окончания «Холодной войны» еще не увенчались успехом. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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По его словам, глобальный кризис, с которым человечество на данный момент имеет дело носит концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на земле, отметил российский лидер.

«Нам придется их серьезно переосмысливать. Вопрос в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать и корректировать. При этом убеждён, что за подлинные ценности нужно побороться, отстаивая их всеми силами. Человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. В это время начался поиск нового баланса, устойчивых отношений в социальной, политической, культурной, военной сферах, опоры для мировой системы. Но пока обрести ее не удалось», — сказал Путин.