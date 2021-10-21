Сочи, Краснодарский край, 21 октября 2021, 19:28 — REGNUM Не США принесли миру победу над фашизмом. Это сделала Красная Армия, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».
Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай»»
Отвечая на вопрос, касающийся того, что с Запада идёт попытка пересмотра итогов Второй мировой войны и принижения роли СССР, Путин заявил:
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