Сочи, Краснодарский край, , 19:28 — REGNUM Не США принесли миру победу над фашизмом. Это сделала Красная Армия, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Владимир Путин Kremlin.ru

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Отвечая на вопрос, касающийся того, что с Запада идёт попытка пересмотра итогов Второй мировой войны и принижения роли СССР, Путин заявил:

«А кто Берлин-то взял штурмом? Американцы что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли?»

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