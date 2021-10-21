Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Реформа Организации Объединённых Наций назрела, но должна осуществляться на основе консенсуса стран-участниц. Об этом заявил 21 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай»»

"Организацию много критикуют за то, что она не успевает адаптироваться к стремительны переменам. Отчасти это, конечно, справедливо», — сказал российский лидер.

В то же время он отметил, что ООН «остаётся для всех непреходящей ценностью» и является «носителем норм и самого духа нормотворчества, причём основанного на принципах равенства и максимального учёта мнения всех».

«Наша обязанность сохранить это достояние, конечно, реформируя организацию, но так, чтобы, как говорится, с водой не выплеснуть и ребёнка», — подчеркнул Путин.

По его словам, такого же подхода требует и вопрос реформирования Совета Безопасности ООН. Российский президент выразил уверенности, что «если будет разрушено право вето, то ООН умрёт в тот же день».