Женева, Швейцария, 21 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Более 115 тысяч медицинских работников во всём мире скончались от COVID-19 за время пандемии, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил 21 октября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Согласно новому рабочему документу ВОЗ, 115 тысяч медицинских работников могли стать жертвами COVID-19 в период с января 2020 года по май 2021 года», — сказал он в ходе брифинга.

В связи с этим Гебрейесус призвал все страны обеспечивать вакцинацию от коронавируса медицинских работников в приоритетном порядке.