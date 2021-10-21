Женева, Швейцария, 21 октября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Более 80 стран рискуют не справиться с задачей по вакцинации от коронавируса 40% своего населения к концу 2021 года. Об этом заявил на брифинге 21 октября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

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По его словам, трех четверти из этих стран не смогут достичь такого показателя из-за недостаточного объёма поставок вакцин, ещё четверть государств сталкивается с «определёнными ограничениями в их способности осваивать вакцины».

В связи с этим глава ВОЗ напомнил, что страны G20 пообещали предоставить 1,2 миллиарда доз вакцин для международного механизма COVAX, однако на сегодняшний день поступило лишь 150 миллионов доз.

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