Подгорица, 21 октября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. По последним данным Института общественного здравоохранения, в Черногории за последние 24 часа четыре человека умерли от осложнений ковида, и было зарегистрировано 422 новых положительных случая.

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Самому младшему из умерших был 51 год, а самому старшему — 70 лет.

Общее количество смертей, связанных с COVID-19 в Черногории с начала пандемии составляет 2054 человека.

К 15:00 сообщалось о выздоровлении 443 больных.