Рига, 21 октября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. С четверга, 21 октября, в Латвии действует строгий карантин (локдаун), однй из самых заметных черт которого станет комендантский час. Об этом сообщил портал rus.tvnet.lv со ссылкй на решение правительства.

Mos.ru На карантине

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В распоряжении кабинета министров Латвии уточняется, что во время локдауна с 21 октября по 15 ноября 2021 года в период с 20:00 до 5:00 по местному времени (совпадает с московским) покидать место жительства можно будет только в случае обоснованной необходимости.

Поправки к распоряжению правительства об объявлении режима чрезвычайной ситуации предусматривают, что ночью находиться на улице будут иметь право только лица, которые смогут предъявить письменное подтверждение и удостоверяющий личность документ.

Запрет не распространяется на людей, которые отправляются на работу или возвращаются с нее, выполняют рабочие или служебные обязанности, направляются за получением психологической поддержки, медицинских услуг, в том числе вакцинации от коронавируса Covid-19, ветеринарной помощи животным или в круглосуточную аптеку, направляются в аэропорт, морской порт, на железнодорожный вокзал или автовокзал и из них.

У таких лиц должно быть письменное подтверждение. В письменном подтверждении необходимо указать имя, фамилию, персональный код, адрес места жительства, причину, почему необходимо покинуть место жительства, и время, название, адрес места работы и телефон контактного лица.

Во время комендантского часа смогут работать такси и коммерческие перевозчики на легковых автомобилях. В частном автотранспорте разрешено передвигаться одновременно только членам одного домохозяйства или двум лицам, которые не являются членами одного домохозяйства.

В то же время это ограничение не распространяется на сотрудников, занятых в секторах, критически важных для общества, таких как медицинский персонал, сотрудники служб безопасности и спасения, должностные лица Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Министерства внутренних делЛатвии, должностные лица Службы государственных доходов, инспекторы Департамента пограничного контроля ветеринарной службы, а также работники СМИ.

Сообщается, что во время комендантского часа после 20:00 можно будет выводить питомцев на короткую прогулку возле дома. При этом, как пояснили в полиции, выводить питомца должен только один человек, а не вся семья.