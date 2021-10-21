Рига, 21 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В период действия антиковидного карантина (локдауна) в столице Латвии — с 21 октября по 15 ноября нынешнего года — отменяются прежние скидки и льготы на поездки на общественном транспорте. Об этом сообщило муниципальное транспортное предприятие Rigas satiksme.

Фото администрации Костромы Общественный транспорт

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Сообщается, что уже с четверга, 21 октября, пассажиры будут ездить за полную стоимость билета. Отмена скидок будет проходить автоматически, и пассажиры смогут использовать уже имеющиеся э-талоны (Карта рижанина, Э-карта школьника, персонифицированные и неперсонифицированные э-талоны), закачивая на них поездки за полную цену.

Одновременно с этим Rigas satiksme призвала всех жителей оценить необходимость поездок и пользоваться общественным транспортом лишь в тех случаях, если нет альтернативы. Муниципальное транспортное предприятие призывает всех жителей города оставаться дома, снизив таким образом риски заболеваемости Covid-19.

В то же время исключение сделано для пассажиров общегосударственного значения. Пассажиры, которым присвоены государственные льготы (инвалиды I или II группы, лица до 18 лет с инвалидностью, лица, сопровождающие инвалидов I группы или инвалида в возрасте до 18 лет, вне зависимости, вакцинирован он или нет), смогут пользоваться общественным транспортом в прежнем режиме.