Нижний Новгород, 21 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. На развитие метрополитена в Нижнем Новгороде потребуется 56 млрд 570 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания транспортного комитета законодательного собрания Нижегородской области сегодня, 21 октября.

Government-nnov.ru Строительство метро. Нижний Новгород

Из этой суммы почти 37 млрд рублей планируют потратить на строительство станций метро «Сенная» и «Оперный театр».

Протяженность тоннелей по этому направлению составит 3,2 км, а пассажиропоток новых станций прогнозируется на уровне 12,5 млн человек в год.

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Еще 19,6 млрд рублей хотят выделить на постройку и оборудование станций метро «Варя» и «Сормовская».

Протяженность тоннелей по этим веткам составит 2,4 км, а пассажиропоток — 7,8 млн человек в год.

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