София, 21 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В ходе запланированных на 14 ноября президентских и парламентских выборов в Болгарии граждане этой страны будут голосовать без обязательного предъявления так называемого «зеленого сертификата» — справки о вакцинации или документа об отсутствии заболевания COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Об этом 21 октября заместитель председателя центральной избирательной комиссии Болгарии Росица Матева, передает «Болгарское телевидение». Согласно официальной информации, распоряжение, предусматривающее частичную отмену карантинных мер на период голосования, уже разослано в местные органы власти.

Матева «Никаких дополнительных требований для осуществления волеизъявления отдельно взятому человеку не понадобится. В случае кардинального ухудшения ситуации с COVID-19 о планируемых изменениях будет сообщено дополнительно».

При этом в ЦИК республики подчеркнули, что голосование болгарских граждан за рубежом в данном случае будет осуществляться на основе противоэпидемиологических правил отдельно взятого государства.

Напомним, выборы президента и депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии пройдут в единый день — 14 ноября. С 21 октября в республике введены жесткие карантинные меры, предусматривающие всеобщую вакцинацию и обязательное прохождение ПЛР-тестов.