Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Студенческий совет факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС выступил с предложением к студентам города объединиться и пополнить ряды антиковидной дружины, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе вуза.

Rosminzdrav.ru Студент-медик

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Свою инициативу студенты представили в открытом письме. В тексте они обратились к учащимся вузов и ссузов, а также курсантам военных училищ, отметив, что студенческие антиковидные дружины будут проводить просветительскую работу с петербуржцами и следить за соблюдением противоковидных норм и правил. Предполагается, что отличительным знаком бригад станет красное сердце с белым крестом.

«Мы выступаем за просвещение и профилактику, убеждены, что только дружно, сообща можно победить пандемию. Этот важный посыл отражает название движения, ключевое слово которого «дружина», — подчеркнула председатель студсовета ФСТ Валерия Старостина.

По словам активистки, решение о создании дружины на факультете было принято единогласно. Сейчас в команду активно привлекают волонтеров. Однако для того, чтобы вступить в ряды такой бригады, необходимо соблюсти одно условие — пройти полный курс вакцинации.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Санкт-Петербурга призывают городские власти создать народную дружину для воздействия на горожан и гостей города, не соблюдающих обязательный масочный режим.