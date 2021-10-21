Москва, 21 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Ускорить поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Молдавию попросил экс-президент республики Игорь Додон 21 октября на встрече в Москве бизнесменом с Алексеем Репиком.

Kremlin.ru Игорь Додон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

В своём телеграм-канале Додон написал, что у него состоялась в Москве важная встреча с Репиком, возглавляющим совет директоров группы компаний «Р‑Фарм» (основной производитель «Спутника V»).