Бишкек, 21 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Бишкеке и Чуйской области Киргизии за сутки коронавирусом заразились четыре медработника, сообщило 21 октября Министерство здравоохранения.

Med.kg Киргизия. Мобильная бригада врачей

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За сутки из стационара выписан один выздоровевший медработник, из домашней изоляции — три. Всего из 6,9 тысяч медицинских работников с диагнозом COVID-19 выздоровело 6,8 тысяч.

На сегодняшний день из 6, 6 млн граждан Киргизии коронавирусом заразились 180 223, выздоровевшие 174 875. На данный момент болеют 2 705 человек. Умерло 2643.

ИА REGNUM напоминает, что 19 октября в столице Киргизии, на территории государственной медицинской академии открыли памятник медикам, погибшим во время пандемии COVID-19. Монумент состоит из двух фигур — врача и медсестры, которые борются за жизнь пациентов.

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