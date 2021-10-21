Вашингтон, 21 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Эффективность бустерной дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer составляет 95.6%. К такому выводу компания пришла после исследований, сообщает 21 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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В исследовании приняли участие 10 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше. Также сообщается, что бустерная доза препарата имеет благоприятный профиль безопасности. Ранее Pfizer заявила, что эффективность двухкомпонентной вакцины снижается со временем, ссылаясь на исследование, которое показало, что за четыре месяца эффективность вакцины снижается с 96% до 84%.

Напомним, по словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение богатых стран распространить бустерные вакцины от COVID-19 является «аморальным», потому что в Африке прививок до сих пор не хватает.