Кишинёв, 21 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Минздрав Молдавии ведёт переговоры о закупке в России вакцины «Спутник V». Об этом 21 октября сообщила на заседании парламента глава минздрава Алла Немеренко.

Www.volgograd.ru Вакцина «Спутник Лайт»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Вопрос о том, когда будет приобретена российская вакцина, ей задал депутат от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Глава минздрава пообещала сообщить о результатах ему лично.

«Довожу до вашего сведения, что мы ведём переговоры с Инвестиционным фондом России по вопросу закупки указанной вакцины. То, чего не сделали вы раньше», — сказала Немеренко.

Стоит отметить, что в минздраве Молдавии впервые сообщили о планах закупить вакцину в России в июне. Тогда говорилось, что будет приобретено 700 тыс. доз. Вскоре после этого в республике заключили соглашение на поставку 700 тыс. доз вакцины Pfizer.