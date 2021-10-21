Подгорица, 21 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,6 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 51,6 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 254 348 человек или 41 процент, а вторую — 235 926 человек или 38,1 процента всего населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.