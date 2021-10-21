Ереван, 21 октября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 14 928 исследований на коронавирус, из которых 2603 дали положительный результат. Об этом 21 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 288 906 носителей коронавируса. Из них 257 352 справились с инфекцией, в том числе 827 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 24 409 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 7145 пациентов с COVID-19, из которых 37 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 15 065 тестов на коронавирус 2066 были с положительным результатом. 704 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерл 31 пациент с COVID-19.