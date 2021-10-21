Рига, 21 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. За нарушение особо строгих ограничений, действующих на территории Латвии в период локдауна с четверга, 21 октября нынешнего года, предусмотрены штрафы до 5000 евро.

Fas.gov.ru Штраф

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Об этом говорится в пресс-сообщении кабинета министров Латвии со ссылкой на согласованное решение.

Так, физическое лицо, которое нарушило введенные ограничения, может быть оштрафовано в административном порядке на сумму от 10 до 2000 евро, а юридическое лицо — на сумму от 140 до 5000 евро. Эти нормы будут действовать на территории Латвии в период карантина (локдауна) с 21 октября по 15 ноября 2021 года.

Главным ведомством по контролю за соблюдением антиковидных ограничений объявлена Государственная полиция страны. Контроль за соблюдением ограничением также ведут Госинспекция здравоохранения, муниципальные административные инспекции, Центр по защите прав потребителей, Продовольственно-ветеринарная служба, Государственна пожарно-спасатльная службы, Госинспекция по труду, а также Государственная пограничная службаЛатвии.

Одно из ограничений, введенных в Латвии, предусматривает действие комендантского часа с восьми часов вечера до пяти часов утра.