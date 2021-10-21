Киншаса, 21 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В районе города Гунгу в юго-западной части Демократической Республики Конго (ДРК) за последние несколько месяцев не менее 165 детей умерли от неизвестной болезни. Об этом 21 октября сообщает портал ActuaLitte со ссылкой на региональные власти.

Дети в Африке

Отмечается, что болезнь, которая впервые проявилась в конце августа, поражает детей в возрасте до пяти лет.

«Течение болезни напоминает малярию, однако сопровождается анемией», — цитирует портал врача Жан-Пьера Басаке.

В данный район направлена группа специалистов министерства здравоохранения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года 15 человек умерли от неустановленного заболевания, охватившего приграничный с Анголой район Касонго-Люнда в Демократической Республике Конго.

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