Киншаса, , 22:55 — REGNUM Число жертв неустановленного заболевания, охватившего приграничный с Анголой район Касонго-Люнда в Демократической Республике Конго, достигло 15, сообщает 1 марта Agence France-Presse.

Данные получены от главы конголезской провинции Кванго Жан-Мари Пети, который рассказал о ходе течения заболевания: головная боль, ломота в теле, затруднение дыхания и летальный исход.

По словам Пети, от этой неустановленной болезни уже скончались 15 человек. Природу заболевания выясняют в лаборатории Киншасы.

Напомним, вспышка неизвестной болезни в ДР Конго зафиксирована в начале февраля. От этого недуга умирают люди 60−80 лет.