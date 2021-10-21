Рига, 21 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Большинство небольших магазинов, расположенных в сельской местности, может быть закрыто в результате вводимого в Латвии 21 октября нынешнего дома карантина (локдауна). Об этом сообщило местное издание Latvijas avize.

Mil.ru Карантин

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«Тест на ковид нужно делать перед каждой сменой, он стоит 35 евро плюс еще 40 км до лаборатории, потому что ближайшая находится только в Тукумсе. Тест действителен 72 часа, поэтому я могу работать только три дня, но так я ничего не заработаю», — возмущена продавщица сельского магазина в Курземе.

При этом нет никакой гарантии, что тест попадет в лабораторию, потому что лаборатории перегружены работой. «Это большие расходы, нервы, не знаю, смогу ли работать дальше», — отметила женщина.

По ее словам, то, что она не вакцинирована, тоже связано с работогй: летом в деревне одна работа сменяет другую, поэтому вакцинацию откладывали до последнего. Несмотря на то, что работодатель организует выездную вакцинацию, пройти полный курс не удастся до 15 ноября, поэтому дальнейшая работа в магазине маловероятна. Придется закрываться, отмечает издание.

Как подчеркивает СМИ, несоразмерные сроки вакцинации грозят кризисом на рынке труда в сельской местности. С начала пандемии во всех магазинах введены необходимые требования безопасности, которое становятся все жестче.