Москва, 21 октября 2021, 14:14 — REGNUM Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис назвал неприемлемым агрессивное поведение Турции в закрытой зоне Фамагусты.
По его словам, это исключительная экономическая зона Кипра, «что подкреплено соответствующими нормами международного прав».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединённые Штаты осудили заявления президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно изменения статуса закрытого района Вароша Фамагусты на севере Кипра.
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