Москва, , 14:14 — REGNUM Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис назвал неприемлемым агрессивное поведение Турции в закрытой зоне Фамагусты.

Сергей Лавров и Никос Христодулидис Mid.ru

«Хочу обсудить совершенно неприемлемое, агрессивное поведение Турции в закрытом районе Фамагусты, статус которого был определен соответствующим решением Совета Безопасности ООН», — сказал он на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, это исключительная экономическая зона Кипра, «что подкреплено соответствующими нормами международного прав».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединённые Штаты осудили заявления президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно изменения статуса закрытого района Вароша Фамагусты на севере Кипра.

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