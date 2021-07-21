Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Соединённые Штаты осуждают заявления президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно изменения статуса закрытого района Вароша Фамагусты на севере Кипра. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Он подчеркнул, что такие действия неприемлемы и противоречат резолюции ООН.

«Мы осуждаем решение о том, чтобы киприоты-турки взяли под свой контроль часть Вароши, что противоречит резолюциям ООН, неприемлемо и несовместимо с прошлыми обязательствами по возобновлению переговоров об урегулировании», — подчеркнул Блинкен в Twitter.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон настоятельно призывает отменить это решение и шаги, предпринятые с октября 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил, что часть района Вароша в кипрском городе Фамагуста будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирные переговоры по всеобъемлющему урегулированию кипрской проблемы могут иметь место только между «двумя государствами» на средиземноморском острове. Однако эта позиция отвергается киприотами-греками и ЕС.