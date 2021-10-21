Екатеринбург, 21 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Свердловской области выявили ещё 610 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает среднеуральский оперштаб.

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В Екатеринбурге зафиксировано 128 заразившихся за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 150 715 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 137 377 пациентов, переболевших COVID-19. От заболевания скончались 7 160 свердловчан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей из-за неблагополучной эпидситуации.