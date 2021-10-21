Джакарта, 21 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Индонезии за сутки выявили 633 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Cdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

По состоянию на 21 октября в Индонезии подтвердили 4 237 834 носителя SARS-CoV-2.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 1372 жителя Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 4 079 120 человек.

В период с 20 по 21 октября в Индонезии от COVID-19 умерли 43 человека. Всего эпидемия унесла жизни 143 120 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что в стране выявили 4111 случаев заражения новыми штаммами коронавируса.