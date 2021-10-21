Цхинвал, 21 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 307 тестов на коронавирус, из которых 111 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 21 октября сообщила агентству «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1995 человек, 52 гражданина сняты с учета медиков за сутки», — сказала Кочиева.

За время пандемии в республике выявили 7905 носителей SARS-CoV-2, из них 5910 выздоровели.

Днём ранее в Южной Осетии провели 339 теста на коронавирус, из которых 116 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики признали 40 человек.