Сеул, 21 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у пяти военнослужащих, несущих службу в разных подразделениях страны.

Все пятеро заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 300.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1986.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1441 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 347 529.

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