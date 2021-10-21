София, 21 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Детские сады и ясли в столице Болгарии Софии будут работать в штатном режиме, несмотря на общегосударственные ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом, как передает болгарская газета «Труд», заявила 21 октября директор департамента здравоохранения софийской мэрии доктор Моника Чеуз журналистам.

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По словам эксперта, в настоящее время опасности роста распространения коронавирусной инфекции в детских дошкольных учреждениях нет, а, следовательно, о полном их закрытии не может быть и речи.

«Принимаются усиленные меры по профилактике заболеваемости среди воспитательского состава, а за каждой группой в детсадах и яслях закреплены профессиональные медики», — резюмировала Чеуз.

Ранее распоряжением городской администрации Софии школы и высшие учебные заведения города были переведены на дистанционный режим обучения. Деятельность софийских Центров детского и юношеского творчества приостановлена «до специального распоряжения».

Напомним, с 21 октября в Болгарии вступили в силу новые карантинные правила. Для посещения общественных мест гражданам необходимо иметь при себе «зеленый сертификат» (справку о вакцинации от COVID-19 или результаты ПЦР-теста). Нововведение уже вызвало волну акций протеста по всей стране.