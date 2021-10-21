Москва, 21 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Европейский союз «давным-давно» должен был зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», в Москве рассчитывают, что эта работа скоро завершится. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 21 октября журналистам.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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По его словам, в Кремле рассчитывают, что работа по регистрации российской вакцины в Европе скоро будет завершена, и препарат получит регистрацию, которую должен был получить давным-давно. Регистрации препарата сейчас мешают только технические формальности.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) продолжает говорить о нехватке некоторых сведений. В рабочем порядке этот вопрос решает российский Минздрав, РФПИ, другие ведомства.

«Поэтому сейчас речь идет исключительно о технических формальностях, и они будут решены», — сказал Песков.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что в ЕС российскую вакцину не признают раньше 2022 года. Как сообщало ИА REGNUM, регулятору ЕС не хватает данных.

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