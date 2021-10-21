Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Затяжной дождь за последние сутки принес в Петербург более половины месячной нормы осадков — 8,9 млн кубометров воды. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Откачка воды с дорог Петербурга во время непогоды

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Напомним, днем 20 октября в Северную столицу пришли ливневые дожди с мокрым снегом и порывами ветра. Стихия утихла только утром 21 октября. Почти за сутки непогода принесла в город более половины месячной нормы осадков.

«Городская система водоотведения в настоящий момент приняла 8,9 млн кубометров воды, при этом сточные воды после дождя продолжают поступать на городские очистные сооружения», — рассказали на предприятии.

Обширный дождевой фронт пришел в Петербург с юга и постепенно сместился в сторону северных районов города. Максимальная интенсивность дождя зафиксирована в Приморском районе — там за сутки выпало почти 40 мм осадков.

Видео: пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».