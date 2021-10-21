Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Спонсировали разработку вакцин от коронавируса и лоббируют их применение по всему миру те же самые люди, которые задолго до начала пандемии коронавируса постоянно говорили о необходимости сокращения населения планеты. На это обратил внимание доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов на конференции «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России».

Титульный лист (фрагмент). Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. 1651

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«Всё же понятно. Если мы из уст Билла Гейтса и близких ему товарищей слышим, что надо сокращать население, и тут вдруг они озаботились, чтобы «всех спасти», и особенно детей <…> Дети — это наше будущее, и если они окажутся бесплодными — напрямую из-за действия вакцины — или косвенно, за счет того что будут болеть, а больной человек не способен или менее способен к репродуктивной функции — то «проблему перенаселения планеты» они решат за ближайшие 20−30 лет», — заявил Шафалинов.

По его словам, в попытке противодействовать массовой вакцинации от COVID-19 ее противники «сталкиваются с машиной, которая работает по всему миру». Это произошло и при обращении в Верховный суд РФ, который не удовлетворил исковые требования оппонентов вакцинации.

Шафалинов заявил о необходимости максимального информирования о проблемах с вакцинацией медицинского сообщества, а также учёных. «И максимального информирования населения», — добавил медик. Он также выразил надежду, что ученые в этой ситуации найдут в себе смелость говорить правду, а родители не позволят приступить к массовой вакцинации детей от COVID-19.