Сеул, 21 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 68 492 человека. Об этом 21 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 21 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 40 584 013 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 79%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 321 965 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 34 593 403 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее в 1441 случай заражения коронавирусом, общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 347 529.

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