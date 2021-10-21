Москва, 21 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает развернуть массовое тестирование на коронавирус на дому, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Массовое домашнее тестирование — это лучший способ», — убежден Миронов.

Он привел в пример положительный пример Германии, где массовое тестирование, самоизоляция заболевших и вакцинация дало хорошие результаты.

«В этой связи нашему государству надо обеспечить массовую бесплатную диагностику», — говорит Миронов.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный также просит вице-премьера Татьяну Голикову существенно расширить бесплатное тестирование на коронавирус за счет средств федерального бюджета.