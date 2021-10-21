Вашингтон, 21 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. По состоянию на 21 октября Соединенные Штаты пожертвовали 200 миллионов вакцин от COVID-19 странам во всем мире. Об этом 21 октября сообщил представитель Белого дома, его слова приводит газета The Hill.

Вакцина

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«Президент (США Джо) Байден пообещал, что США станут мировым арсеналом вакцин (от COVID-19), и USAID продолжает играть главную роль в достижении амбициозной цели — вакцинации 70% населения мира к следующему году», — заявила по этому поводу глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, слова которой приводит издание.

Также указывается, что американский Госдеп в связи с этим выпустил специальное видеообращение, где говорится, что США лидируют в мире по безвозмездному предоставлению другим странам вакцин от COVID-19.

«Пандемия не закончится до тех пор, пока с нею не будет покончено везде», — отмечается в видеообращении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Индии было использовано более 1 млрд доз вакцин от COVID-19.