Тбилиси, 21 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Грузии доля пациентов с COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, значительно снизилась в сравнении предыдущими волнами эпидемии в стране. Об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения республики Тамар Габуния.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Чиновница отметила, что в Грузии резко возросло число выявляемых в сутки случаев заражения, но в больницах хватает мест, так как подавляющее большинство носителей коронавируса переносят инфекцию, проходя лечение дома.

«Процент госпитализации составляет 12%. Это сравнительно ниже, чем во время предыдущих волн распространения коронавируса», — сказала представительница минздрава.

Она объяснила данное обстоятельство тем, что в стране привили значительную часть населения. В среднем по стране вакцинировались почти 32% совершеннолетних, а в Тбилиси этот показатель достигает 60%.

Стоит отметить, что в Грузии, по последним официальным данным, 51 280 активных случаев заражения коронавирусом. В больницах находятся 5725 пациентов с COVID-19, в переоборудованных гостиницах — 1012.