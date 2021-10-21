Тирана, 21 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. С конца текущего месяца жители Албании, привившиеся полгода назад, смогут получить бустерную дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщило албанское новостное агентство Lapsi 20 октября со ссылкой на свой источник.

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Член комитета Албании по иммунизации, врач-педиатр Аида Бушати 20 октября заявила, что третью дозу рекомендуется давать преимущественно лицам из наиболее уязвимых категорий населения.

По ее словам, всего в Албании произведено 1,842,661 инъекций вакцины от COVID-19.

Также албанский педиатр рекомендует прививаться от COVID-19 детям от 12 лет при наличии сопутствующих заболеваний. Отмечается, что вакцина от COVID-19 может ставиться одновременно с вакцинами от других инфекций.