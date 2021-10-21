Тирана, 21 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Албании 20 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3934 пациентов выявили 659 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 543 пациента.

Peter Chovanec Пальмы на набережной во Влёре, Албания

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 179 463 случая заражения коронавирусом, 170 217 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2849 пациентов в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них восемь умерли за последние 24 часа. В стране зафиксирован рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6397, из них 3115 приходятся на Тирану. На стационарном лечении находятся 146 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло и уже превысило уровень 10 человек в день.